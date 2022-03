O Conselho Disciplina arquivou o processo disciplinar instaurado pela Comissão de Instrutores da Liga pelas alegadas ofensas do jogador do Sporting, Nuno Santos, ao extremo do Benfica, Everton, no final da Allianz Cup.De acordo com este órgão disciplinar, o arquivamento foi decidido pela "inexistência de indícios da prática de qualquer ilícito disciplinar pela equipa de arbitragem" que não terá percecionado o alegado comportamento incorreto do camisola 11 leonino. No mesmo parecer é recordado que o VAR não é chamado a intervir em casos de linguagem "ofensiva, injuriosa ou grosseira".O incidente ocorreu na final da Allianz Cup, disputada a 29 de dezembro de 2021, e que terminou com a vitória dos campeões nacionais por 2-1. Num momento de maior tensão Nuno Santos terá ofendido Everton chamando-o de "filho da p...", uma reação que levou à instauração do processo disciplinar entretanto arquivado.