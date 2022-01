Conselho de Disciplina dá nega ao recurso de Hugo Viana

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol julgou improcedente o recurso apresentado por Hugo Viana, na sequência do castigo aplicado ao diretor desportivo do Sporting - 30 dias de suspensão e multa de 6.375 euros - decorrente da expulsão na receção ao Sp. Braga.Recorde-se que o dirigente leonino solicitou, para a sua defesa, o acesso às gravações das comunicações da equipa de arbitragem, tendo sido notificado no dia seguinte pelo Conselho de Arbitragem da "impossibilidade de fornecer tais gravações". Uma nega criticada pela defesa de Viana que, segundo o mapa de castigos, considera que "por se lhe obstaculizar o recurso a um meio probatório que o Regulamento Disciplinar lhe garante, a imputação que apenas nesse relatório se baseia não tem como validamente subsistir."No entanto, o CD confirmou a decisão disciplinar recorrida, que teve por base a utilização, por parte de Hugo Viana, de "linguagem ofensiva e insultuosa para com a equipa de arbitragem", por conta do momento em que o guarda-redes Matheus foi admoestado. "Agora é que dão cartão ao guarda-redes? Isto é uma vergonha, vocês são uma vergonha!", atirou o diretor desportivo do Sporting. Posteriormente, "no túnel de acesso aos balneários dirigiu-se à equipa de arbitragem dizendo 'Diz-me porque é que me expulsaste. Não tens coragem! Não tens coragem!'".