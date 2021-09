Conselho de Disciplina mantém castigo a Hugo Viana

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol rejeitou o recurso do Sporting relativo ao castigo aplicado ao seu diretor desportivo, Hugo Viana, no final do jogo Sporting-Famalicão (1-1) disputado a 11 de abril de 2021. O dirigente leonino, recorde-se, foi suspenso por 15 dias e multado em 2.295 euros, uma penalização entretanto confirmada.





Na base do castigo estiveram as declarações de Hugo Viana à equipa de arbitragem. "uma vergonha, uma vergonha, vocês são uma vergonha, vocês são mesmo uma vergonha, tenham vergonha na cara. Diz-me porque expulsaste otreinador, diz-me, diz-me. Queres-me expulsar, expulsa-me, expulsa-me", afirmou então o responsável ao árbitro Rui Costa e os seus auxiliares, com o dedo em riste. Hugo Viana reconheceu o ato e, apesar de reincidente, acabou por beneficiar de algumas atenuantes pois, já após Rui Costa ter enviado o seu relatório, pediu para falar com a equipa de arbitragem com a qual manteve uma "conversa cordial" - conforme é possível ler no despacho - mas sem nunca ter pedido desculpa.Desta forma, o Conselho de Disciplina decidiu manter a pena aplicada no passado dia 24 de agosto.