Conselho de Disciplina suspende Nuno Santos por um jogo após confusão em Vizela

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou Nuno Santos, extremo do Sporting, com 1 jogo de suspensão após a confusão que se gerou no final do jogo contra o Vizela, no fim-de-semana passado - recorde tudo aqui O mapa de castigos publicado na tarde desta quarta-feira aponta para o "uso de expressões ou gestos ameaçadores ou reveladores de indignidade", neste caso dirigidos a adeptos do clube minhoto.