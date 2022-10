Contas do Sporting aprovadas com 81,16% de votos a favor

Os sócios do Sporting aprovaram este sábado as contas do clube relativas ao exercício de 2021/22, que fecharam com um lucro recorde de 13,6 milhões de euros.Na Assembleia Geral mais tranquila dos últimos anos no clube, que decorreu no Pavilhão João Rocha entre as 9h30 e as 18h30 deste sábado, a maioria dos associados votou favoravelmente à proposta da direção de Frederico Varandas. Num universo de 7.882 votos, o documento reuniu 6.397 a favor (81,16%) e 1.391 contra (17,65%), com 61 brancos (0,77%) e 33 nulos (0,42%). Em termos de sócios, dos 1.261 que exerceram o direito de voto, 985 votaram a favor (78,11%) e 262 contra (20,78%), com 10 brancos (0,79%) e 4 nulos (0,32%).Apenas 15 sócios se inscreveram para falar e colocar questões aos órgãos sociais."A proposta foi aprovada por larga margem", conclui o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, João Palma. "A Assembleia não decorreu em dia de jogo, porque não foi possível fazer coincidir por dificuldades de calendário. Ainda assim, o Sporting teve iniciativas para tentar mobilizar as pessoas. A AG decorreu com grande tranquilidade. Os sócios dirigiram-se aos órgãos sociais de forma urbana. O Conselho Diretivo permaneceu na AG do princípio até ao final, nomeadamente o presidente Frederico Varandas, disponível para esclarecer todas as dúvidas. Apesar de não ser dia de jogo, estamos satisfeitos com a afluência dos sócios, mas gostávamos que fossem mais. Fica o apelo para que venham no futuro", destacou João Palma.