Contas, riscos, número de sócios e lugares do José Alvalade: SAD do Sporting diz tudo ao mercado

Na sequência do prospeto publicado na madrugada desta quinta-feira na CMVM, referente ao empréstimo obrigacionista que a SAD do Sporting lançará ainda este mês - consulte tudo aqui -, os leões fazem a radiografia de toda a sua situação, financeira e estrutural, informando o mercado em que condições lançará obrigações até 30 milhões de euros.





faz-lhe um resumo das principais informações prestadas, uma prática normal para quem quiser subscrever este tipo de operação:- O Sporting lembra ao mercado que apesar de ter terminado o último exercício com um prejuízo de 33 milhões de euros, o maior dos últimos sete anos, começou o atual com um resultado liquido positivo acima dos 18 milhões.- Não obstante, são apontados vários fatores de risco pelo Emitente - a Sporting SAD -, que passam, por exemplo, pelos riscos associados à pandemia pela Covid-19, decisivos, lembra a administração, para agravar as últimas somas da sociedade.- Mesmo tendo reduzido os capitais próprios negativos de 41 milhões de euros para 22, fruto precisamente do resultado positivo no primeiro trimestre de 2021/22, a administração lembra uma situação de "incerteza material", porém, já verificada em exercícios anteriores.- Entre outros fatores, são nomeadas as receitas variáveis quer através das provas europeias, quer através de transações de jogadores, além de contratos de financiamento de empresas dentro do Grupo Sporting que respondem diretamente à SAD.

Número de sócios e lugares do José Alvalade

- São apenas curiosidades, mas informa-se no prospeto que a 30 de setembro de 2021, o Sporting tinha 117.623 associados e que o Estádio José Alvalade tem capacidade para 50.478, concentrando-se a maioria nas bancadas inferiores (24.480) e a segunda fatia nas superiores (20.070).