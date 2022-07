Conversa entre Mourinho e Amorim deixou Pote e Porro com dúvidas: «Acho que era para ti»

Pote brincou com um momento que aconteceu no jogo entre Sporting e Roma, que os leões venceram por 3-2, numa publicação na sua conta no Twitter.Num vídeo onde aparece Rúben Amorim a dar indicações para dentro do campo, com José Mourinho ao lado, o técnico parece dizer ao extremo que o Special One estava a elogiá-lo. Pote aproveitou para brincar com Porro, dizendo-lhe que a frase proferida pelo treinador dos leões era dirigida ao jogador espanhol, o qual apelidou de "craque".Porro não deixou o companheiro de equipa sem resposta e reagiu ao 'tweet': "Tenho duvidas disto... acho que era para ti."