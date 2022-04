Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Corrida a três na ala esquerda do Sporting: Amorim com soluções para testar Baixa de Matheus Reis abre via para uma luta entre Rúben Vinagre, Nuno Santos e... Esgaio





• Foto: Rui Minderico