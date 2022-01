O Sporting venceu quarta-feira o Santa Clara por 2-1 e vai disputar a final da Allianz Cup com o Benfica. A corrida aos bilhetes em Alvalade já começou, com muitos sócios a querem garantir um lugar em Leiria.Esta quinta-feira a venda é exclusivo para sócios com apresentação obrigatória do cartão e com quota mínima de dezembro de 2021. Amanhã será aberta ao público em geral.O Benfica-Sporting está marcado para sábado às 19h45. O clube leonino é o detentor do troféu.