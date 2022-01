Covid-19 adia apresentação de candidatura de Ricardo Oliveira às eleições do Sporting

A cerimónia de apresentação da candidatura de Ricardo Oliveira à presidência do Sporting,, foi adiada para o próximo dia 1 de fevereiro. O motivo do adiamento do anúncio prende-se ao facto de o futuro candidato às eleições leoninas ter testado, esta segunda-feira, positivo à Covid-19.Recorde-se que Ricardo Oliveira é o terceiro candidato a anunciar a intenção de candidatar-se às eleições do Sporting, que têm sufrágio agendado para o dia 5 de março, depois de Nuno Sousa e Frederico Varandas, atual presidente do clube leonino.