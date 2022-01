Gonçalo Inácio é o mais recente caso de Covid-19 no plantel do Sporting. Em nova ronda de despistagem antigénio ao coronavírus, o central, de 20 anos, acusou positivo, encontrando-se já isolado, mas aguardando um veredito final, neste caso através de um exame mais conclusivo - um PCR.No caso do camisola 25, tratar-se-á de uma reinfeção, dado que já tinha contraído a doença em setembro de 2020. E olhando para o calendário e contando os 10 dias de isolamento - a norma dos 7 dias, em casos assintomáticos, ainda não se encontra em vigor -, Inácio falhará a visita aos Açores, para defrontar o Santa Clara (sexta-feira), assim como os quartos-de-final da Taça de Portugal, dia 11, com o leão na condição de visitado perante o Leça.