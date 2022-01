Cristiano Ronaldo tentou 'colocar' Dragusin no Sporting

Radu Dragusin revelou esta semana, em declarações à imprensa do seu país, que Cristiano Ronaldo o tentou convencer a mudar-se da Juventus para o Sporting, isto depois de uma chamada de Frederico Varandas para lhe dar conta do interesse leonino no jogador romeno. A conversa, que terá ocorrido no início da época, aconteceu numa altura na qual o romeno estudava o seu futuro, já que tinha poucas chances na Vecchia Signora."Enquanto estávamos no ginásio com a equipa, ele disse-me que o presidente do Sporting lhe tinha ligado e que estava interessado em mim. Isto numa altura em que tinha de decidir se ficava ou não na Juventus. Disse-lhe que tinha de ponderar, não sabia o que iria acontecer", lembrou em entrevista ao canal romeno Playsport o defesa central, que viria a mudar-se da Juventus para a Sampdoria por empréstimo.Já sobre a personalidade de CR7... só elogios. "Era um colega que todos respeitávamos. Nunca nos olhou com arrogância. Podias falar com ele sobre tudo e nem tinhas de ficar à espera que ele acabasse as suas coisas. Era bastante acessível", elogiou o jovem jogador de 19 anos.