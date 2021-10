Critério irritou Amorim

O trabalho do árbitro, Vítor Ferreira, nem sempre agradou ao Sporting e o momento de maior contestação deu-se aos 34’. Palhinha foi amarelado após uma falta sobre Ibrahima, mas o médio não se conformou por considerar que não tinha cometido qualquer infração. Indignados, muitos elementos do banco leonino levantaram-se. O árbitro assistente Nuno Eiras chamou Vítor Ferreira, que mostrou amarelo a Rúben Amorim. Por sua vez, o treinador continuou a protestar com veemência.

Já Paulinho viu o quarto amarelo na Liga após uma falta, também sobre Ibrahima. Se vir mais um, terá de cumprir castigo.