Da euforia à desilusão final

O Sporting registou a melhor casa da temporada com 45.903 espectadores e, ontem, apoio não faltou à equipa, do primeiro ao último minuto.

O grande momento em Alvalade registou-se logo com a chegada do autocarro, com a viatura a ser esperada por milhares de adeptos. Este ambiente de festa foi transferido depois para o interior do recinto dos leões, onde só o golo da Juventus fez esmorecer os ânimos, e por breves instantes.

O penálti de Edwards reacendeu o vulcão de Alvalade que só extinguiu após o apito final. Ainda assim, a equipa acabou por ser aplaudida.