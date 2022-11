Da paella valenciana à rotina de que Porro não prescinde: «Faço uma sesta de 3 horas. Tem de ter alguma luz»

Pedro Porro e José Marsà foram convidados em mais um episódio do 'ADN de Leão', partilhando histórias da sua carreira e do percurso ao serviço do Sporting. Ambos espanhóis, os jogadores não fugiram à comparação entre os hábitos e costumes portugueses e do país vizinho, onde se incluiu a típica 'siesta'. Algo recorrente no dia-a-dia de uma cidadão espanhol, esta prática acabou por ser abordada por Porro, o qual admitiu que chega a tirar três horas da sua rotina diária para descansar na perfeição."Faço uma sesta de três horas. Há dias em que não faço a sesta. Gosto de deitar-me e estar tranquilo. No mínimo tenho de dormir 40 minutos todos os dias. Meto qualquer coisa a dar [na televisão e computador] e adormeço. Há quem adormeça sem nada em Espanha", começou por admitir, no podcast, corroborado por Marsà, central que também não foge à regra. "Costumo fazer a sesta no sofá. Guardamos o bocadinho para nos deitar durante o dia. A luz não é escura, mas tem de ser intermédia. A sesta tem de ter um bocado de luz", explica.Além disso, tanto o ala de 23 anos como o central de 20 anos sublinharam que preferem a típica paella espanhola, distinguindo-a do arroz de pato, e enumerando o melhor local para degustar deste prato. "Melhor paella é de Valência. Pode-se fazer de formas diferentes. Em Valência é onde se diz que se faz", apontou Porro, antes de abordar o impacto do futebol português no país vizinho."Não há cobertura da liga portuguesa em Espanha. Nem nas televisões dá. Leio as duas imprensas (espanhola e portuguesa). Leio a portuguesa para saber sobre o que se diz do Sporting", frisou Porro, enquanto Marsà abordou uma situação peculiar... "Em Espanha diz-se que não se pode falar de política e futebol, se não dá discussão. Se vais a casa dos sogros, não podes falar disso. Quando se começa a falar disso, fica mal", revelou.