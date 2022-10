Da partida alegre... à chegada atribulada: o dia do Sporting rumo a Londres

Longas horas pintaram a terça-feira do Sporting: depois de um treino matutino, na sua Academia, os jogadores leoninos almoçaram em Alcochete, partindo daí rumo ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde sorridentes - veja as fotografias que ilustram esta peça - rumaram a Londres pelas 15h00, num voo que aterrou na capital de Inglaterra à hora esperada (18h00), mas cuja consequente burocracia... provocou a demora na última ação dos intervenientes.



Ora, fonte do Sporting explicou ao nosso jornal que a sobrelotação do controlo de passaportes - o Reino Unido já não faz parte da União Europeia, sendo este mais apertado - atrasou a saída dos verdes e brancos até ao estádio, onde se previa que Matheus Reis e Rúben Amorim começassem, por esta ordem, a antever o encontro da Champions a partir das 19h00.





Não foi possível e o defesa brasileiro acabaria por se dirigir aos jornalistas apenas às 20h00, seguindo-se os habituais compromissos com as televisões que têm os direitos de transmissão do Tottenham-Sporting (Eleven Sports e BT Sport) e antes de Amorim, finalmente, falar ao auditório, que no Twitter, através de um jornalista inglês, já se tinha manifestado sobre o atraso.