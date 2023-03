Da 'piada' ao 'Puskas': Pote cita Fernando Pessoa para descrever golaço e companheiros reagem

Pote foi autor de um grande golo frente ao Arsenal e, nas redes sociais, não deixou passar o momento, tendo mesmo citado Fernando Pessoa."'Tenho em mim todos os sonhos do mundo.' 3 mil e os que estavam em casa a apoiar, obrigado", escreveu no Instgaram o jogador do Sporting, horas depois de os leões eliminarem os gunners nos penáltis e garantirem um lugar nos 'quartos' da Liga Europa.Vários jogadores do Sporting comentaram a publicação e houve até quem indicasse que o destino do lance. "Puskas", escreveu Nuno Santos, enquanto Arthur Gomes tratou o momento como "piada". "Obrigado a ti pela obra de arte", elogiou Ugarte, ao passo que Coates referiu: "Chuta si fica mano". "Inacreditável", elogiou André Paulo, enquanto Essugo escreveu apenas "Meu Deus".Ainda assim, não foram apenas jogadores da equipa de Rúben Amorim que comentaram o lance. Também os internacionais portugueses André Silva e Bruno Fernandes deixaram a sua mensagem. "Que bola", escreveu o avançado do Leipzig, enquanto o médio do Man. United questionou: "Mas o que vem a ser isto?"Recorde-se que este golaço de Pote está entre os nomeados para o melhor golo da semana da Liga Europa