Da sustentabilidade à revisão dos estatutos e à prevenção da corrupção: o programa eleitoral de Varandas

Sob o lema 'Por uma nova era verde', o programa eleitoral de Frederico Varandas, com vista às eleições à presidência do Sporting, a 5 de março, chama a atenção para os desafios globais que são agora colocados aos clubes. "A diferença está, mais do que nunca, não no que se diz, mas no que se faz, e como se faz", pode ler-se no documento.Varandas coloca a sustentabilidade como um dos eixos estratégicos da sua presidência, sobretudo a parte financeira, que "é assegurada principalmente pela continuação do modelo já definido, assente em 5 bases, independentes entre si.afirmação do Sporting como o clube de referência na formação, em todas as modalidades.criação de valor do ecossistema Sporting, que permita potenciar o crescimento das atuais linhas de negócio e a criação de novas, entre elas a negociação do modelo de centralização de direitos televisivos.para assegurar a capacidade de resiliência aos ciclos desportivos e económico-sociais, o Sporting tem como meta o break-even operacional tanto do ponto de vista contabilístico como do ponto de vista de fluxos de caixa. Isto permitirá minimizar a dependência da receita líquida de venda de jogadores e assegurar maior constância vencedora nos resultados desportivos. Depois de um ciclo de forte intervenção na estrutura de custos, o novo mandato focar-se-á essencialmente na otimização de receitas para fechar definitivamente o défice operacional ainda existente.dar seguimento ao processo de reestruturação da dívida bancária de forma a adequar os termos do acordo de reestruturação à real capacidade do Grupo Sporting.conclusão do processo de aquisição da totalidade dos VMOCs depois de garantida opção de compra por um preço unitário de 0.30 euros mediante o acordo celebrado com os bancos em 2019."Para tal o programa propõe uma série de medidas, desde a "transformação digital", a "estabilização da estrutura de custos", a "consolidação da política retributiva", nomeadamente no futebol e modalidades e "exploração de fontes de financiamento alternativas, como green bons e moedas digitais".Excelência desportiva e ecletismo são outros aspetos focados no programa de Varandas, que para tal sugere "a continuação de um modelo de desenvolvimento assente na formação em todas as modalidades", "consolidação do projeto Academia Sporting – Futebol e Modalidades", "investimento em recursos humanos, de instalações e suporte para captação, desenvolvimento e retenção dos melhores", bem como a "execução do Centro de Otimização Desportiva (COD) deapoio a todas as modalidades, no Pavilhão João Rocha com várias áreas de apoio – clínica, fisioterapia, nutrição, psicologia desportiva, preparação física e scouting."Como já foi acima referido, o programa prevê a manutenção da maioria da participação do clube no capital da SAD, bem como uma revisão de estatutos. "Apresentaremos uma proposta para alteração de estatutos com o desígnio de conciliação dos mesmos à era corrente e que, acima de tudo, permita uma participação universal de todos os sócios nas decisões do clube."Neste particular chama a atenção para uma "política de prevenção de corrupção, com vista à prevenção de atos que possam constituir corrupção ou incentivo à mesma."O documento prevê também a reforma de alguns espaços, nomeadamente a expansão e modernização da Academia, bem como "a construção dos novos campos de futebol 9 e 10, para acomodar a expansão do projeto desportivo, sobretudo para garantir o suporte ao futebol feminino e à equipa B masculina."Por outro lado, também o Museu será ampliado e dinamizado, "sobre um novo conceito de Espaço Museu".A vertente ambiental assume no programa de Varandas uma componente fundamental, por isso estão previstas políticas de eficiência energética e de neutralidade carbónica para todas as instalações desportivas.Já no campo digital, Frederico Varandas aposta no "desenvolvimento de um novo site e app, obedecendo às melhores práticas de design, usabilidade, acessibilidade e tecnologia, com autonomia na gestão do "source-code", alojamento Cloud escalável para assegurar níveis elevados de performance". Os conteúdos serão, também, renovados, em especial com a "criação do Sporting Media House" e o "lançamento do Inside Talks by Sporting "para dar a conhecer o dia-a-dia da perspectiva dos Colaboradores Sporting".Por outro lado, no programa é sublinhada a intenção de "capitalização das novas tecnologias para, em parceria, disponibilizar activos digitais ou representações digitais de activos físicos no blockchain (NFTs), e ainda Fan Tokens, criptoativo próprio do Sporting CP, que permite dar aos sócios, fãs e adeptos poder de decisão em temáticas do Universo Leonino, e que poderão também ser trocados por benefícios e recompensas ligadas ao Sporting CP".