Daniel Bragança deixa mensagem após ser operado: «Voltarei melhor e mais forte»

Daniel Bragança recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de otimismo depois de ter sido alvo de uma intervenção cirúrgica para debelar a lesão do ligamento cruzado anterior contraída no duelo de sábado com o Estoril."Obrigado a todos pelo carinho e força que me deram nos últimos dias. A operação correu bem e agora é altura de me focar na fisioterapia para recuperar da melhor maneira possível. Voltarei melhor e mais forte", escreveu o médio, que agora enfrenta um período de paragem de pelo menos seis meses.Tal comoadiantou na edição impressa desta terça-feira, Bragança foi operado na CUF Tejo, em Lisboa.