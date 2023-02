Daniel Bragança distribuiu autógrafos e sorrisos: «Quando via as minhas referências fazia o mesmo...»

? "É sempre bom vir a espaços como este, lembrei-me de quando era miúdo e andava na escola. Quando via as minhas referências fazia o mesmo que eles.” - Daniel Bragança



O Leão respondeu a perguntas e distribuiu autógrafos pelos mais novos, na Escola Luís Madureira, na Amadora







Ainda a recuperar de uma grave lesão no joelho direito, contraída em julho de 2022 e que obrigou a intervenção cirúrgica, Daniel Bragança tirou meia folga da Academia para estar presente na XVIII Semana da Cultura e do Desporto promovida pela Escola Luís Madureira, na Amadora, onde foi figura.O médio, de 23 anos, distribuiu autógrafos, sorrisos e respondeu às perguntas dos mais novos, tendo, depois, comentado a ação aos meios oficiais do clube: "É sempre bom vir a espaços como este. Lembrei-me de quando era miúdo e andava na escola. Quando via as minhas referências fazia o mesmo que eles!".À mesma fonte, reforçou a importância da sua presença ali, pois também ele já passou... pelo mesmo. "O Sporting sempre transmitiu estes valores. Sempre tivemos professores na Academia, porque não sabíamos se iríamos ser profissionais, e precisámos desse apoio. Eu estou onde muitos querem estar. Dá ânimo para me continuar a lembrar que sou um sortudo por estar onde estou."A fechar, recordou que apesar de "preguiçoso" terminou o 12.º ano na escola de Alcochete, onde o clube tinha os seus pequenos formandos. "A minha mãe também me incutiu a importância de terminar a escola. Tinha a consciência dessa importância e consegui acabar o 12.º ano", atirou.