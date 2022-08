Daniel Bragança é a única baixa no Sporting para a receção ao Rio Ave

O Sporting retomou esta quarta-feira os trabalhos tendo em vista o jogo com o Rio Ave em Alvalade, no sábado, e a única baixa a registar no plantel leonino é Daniel Bragança que foi operado ao ligamento cruzado do joelho direito.Após o plantel ter gozado um dia de folga na sequência do empate diante do Sp. Braga (3-3), Rúben Amorim chamou aos trabalhos o jovem guardião Francisco Silva, de 16 anos. Os leões voltam ao trabalho amanhã, às 10h00, em Alcochete.