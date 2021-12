Daniel Bragança e o embate com o Ajax: «Vai ser um jogo muito difícil»

Daniel Bragança espera um "jogo muito difícil" frente ao Ajax amanhã, em Amesterdão, da Liga dos Campeões. Em conferência de imprensa, o médio do Sporting garante que a equipa está preparada para o embate e que a vitória no dérbi "já passou"."Somos um grande clube, representamos o Sporting. Por isso olhamos para cada jogo para vencer. Amanhã não será exceção, é isso que vamos tentar fazer: vencer, desfrutar, evoluir e crescer nesta competição""Vai ser um jogo muito difícil. Estamos num lote de grandes equipas, na Champions não há jogos fáceis. Acreditamos que será um jogo muito difícil e vamos fazer o melhor para vencer"."É trabalhar mais. Aproveitar cada oportunidade para estar ao melhor nível. Depois, cabe ao mister e a nós mostrar que estamos preparados a cada dia para dar o nosso melhor"."O dérbi já foi. Foi um grande jogo da nossa parte, mas já passou. Como disse o mister foram 3 pontos, não vale muito mais do que isso. Já estamos focados no Ajax e em dar o nosso melhor""Honestamente, estamos muito concentrados em fazer o nosso melhor amanhã contra o Ajax, tentar vencer e fazer as coisas bem. A seguir ao jogo logo se vê".