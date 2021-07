Daniel Bragança e o Europeu de sub-21: «Chegar à final foi uma experiência incrível»

Em entrevista concedida ao jornal Sporting, Daniel Bragança abordou a experiência entre final de maio e início de junho, quando disputou 'quartos' (Itália), 'meias' (Espanha) e final (derrota com a Alemanha, por 1-0) do Europeu de sub-21, garantindo ter trazido bagagem da Eslovénia, apesar de lamentar o desfecho parea a seleção de esperanças.





"Foi uma experiência única. Foi o meu primeiro Europeu e ter chegado à final foi incrível. Claro que ficou o saber amargo de não termos conseguido ganhar, mas foi único jogar com grandes jogadores num Europeu pela primeira vez", assinalou, concretizando: "Foi muito bom. Fiquei muito feliz - podia ter ficado mais - e retirei coisas muito boas."Numa conversa onde também abordou o seu crescimento de leão ao peito, destacou o quão especial foi levantar a taça de campeão nacional de futebol sénior pelo Sporting."Levantei troféus pelas camadas jovens, mas a melhor sensação de todas foi ser campeão nacional. É uma sensação única. Depois de um ano longo de trabalho difícil, acabar com a cereja no topo do bolo é sempre muito bom. É sempre único, mas a melhor sensação foi quando levantámos o troféu no ano passado", lembrou.