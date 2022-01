Daniel Bragança: «Era importante dar resposta após a derrota no campeonato»

Daniel Bragança foi titular na vitória do Sportingfrente ao Vizela e justificou a chamada ao onze com mais um golo, um mês depois de se ter estreado a marcar na Liga frente ao Gil Vicente."Não começámos muito bem. Há que dar mérito ao Vizela, mas depois assentámos e até ao fim controlámos sempre o jogo. Numa transição ou outra o Vizela chegou com perigo, mas foi uma vitória justa. Foi um jogo conseguido da nossa parte. É sempre bom marcar, estou muito feliz, não o vou esconder, ainda para mais ajudei a equipa", disse o médio na 'flash' da Sport TV.O jogador ribatejano lembra a importância de iniciar a 2ª volta a vencer, sobretudo após a derrota nos Açores frente ao Santa Clara, na jornada passada."Nem sempre conseguimos estar no nosso melhor. Hoje foi o primeiro jogo da segunda volta, era importante ganhar e dar uma resposta após a derrota para o campeonato. Agora é ir jogo a jogo e vamos dar o nosso melhor."