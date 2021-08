Daniel Bragança faz dedicatória a Max: «Acredito que um dia voltarei a jogar contigo»

Luís Maximiano já foi apresentado oficialmente como reforço do Granada até 2025, o Sporting já mostrou os bastidores da despedida do guarda-redes, mas as mensagens para o futebolista continuam a surgir em catadupa. A mais recente - e provavelmente a mais emocionada -, pertence a Daniel Bragança, grande amigo do guardião com quem passou quase uma década de leão ao peito.





No Instagram, o médio, de 22 anos (é de 1999, a mesma geração de Max), vinca não se querer despedir do irmão que o futebol lhe deu, que são "inseparáveis", garantindo, ainda, que um dia ainda voltarão a jogar do mesmo lado. Brindou-o, por fim, com várias fotos, desde quando eram miúdos à da partida, no Aeroporto de Lisboa, na madrugada de segunda-feira. Ora veja...