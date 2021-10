Daniel Bragança: «Feliz por continuar a fazer a minha história neste clube»

Daniel Bragança não hesitou em considerar-se "feliz" com a nova renovação de contrato com o Sporting que foi oficializada hoje. "É mais uma renovação, um reconhecimento da parte do clube daquilo que tem sido o meu trabalho ao longo dos anos. Estou muito feliz por esta renovação e por continuar a fazer a minha história neste clube. Dá-me mais motivação para continuar a fazer o meu trabalho, que é representar este clube. Dá-me mais responsabilidade. Vou traçar os meus objetivos novamente e continuar a dar o máximo pelo Sporting que acredita em mim", afirmou o médio, à Sporting TV, onde ainda enumerou por ordem de importância os seus momentos mais altos em Alvalade: "Primeiro foi o Campeonato Nacional, depois Supertaça e a Taça da Liga".





A representar os leões desde 2007/08, o jovem ainda destacou a qualidade do grupo de trabalho e traçou os objetivos para a nova temporada. "Temos uma grande união neste clube. Também é pelos meus colegas que estou aqui hoje a renovar. Estou-lhes muito grato porque tivemos um ano excelente e continuamos a fazer, outra vez, um bom ano. É também por eles que vou continuar a trabalhar porque este grupo merece 200% de todos nós", acrescentou o jogador que ainda lembrou todo o seu percurso na Academia: "Chegar aqui foi um sonho de criança. Entrei na Academia aos 13 anos e foi sempre um objectivo. Que acreditem neles como eu acreditei em mim. Sonhem alto porque um dia vai chegar. Se tiverem qualidade e se tiverem o foco, as coisas acontecem".