Daniel Bragança: «Feliz por estar de volta aos treinos com a equipa»

Daniel Bragança regressou aos treinos ... e às redes sociais. O médio utilizou a sua conta no Instagram para partilhar com os seus seguidores a emoção da reintegração no grupo de trabalho. "Feliz por estar de volta aos treinos da equipa", publicou o jogador, ilustrando a mensagem com algumas imagens da sessão de trabalho onde foi possível verificar que não de livrou de uma série de 'calduços' dos companheiros de equipa que o receberam com um túnel.