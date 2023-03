Daniel Carriço reconhece dificuldades mas acredita no Sporting: «Temos sempre de nos permitir sonhar»

Daniel Carriço, antigo central do Sporting, reconheceu que os leões podem ter dificuldades frente ao Arsenal no encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, esta quinta-feira (20 horas). Ainda assim, espera que os 'verde e brancos' não baixem os braços."O Arsenal, neste momento, é um dos adversários mais poderosos da Premier League, a par do Manchester City. Vem com uma confiança tremenda, com dinâmicas e futebol de ataque muito bom. Acho que o Sporting vai ter vida difícil, mas temos sempre de nos permitir sonhar e pensar que é um jogo onde tudo pode acontecer. O Sporting também tem argumentos para fazer face ao poderio do Arsenal", disse o antigo capitão do Sporting à Rádio Renascença.E prosseguiu: "O mister Rúben Amorim tem toda a razão, porque os 10, 15 primeiros minutos são fundamentais nestes jogos, para perceber se o Arsenal vai fazer a pressão habitual, já que o Sporting é uma equipa que gosta de sair a jogar desde trás. É importante que isso aconteça, para conseguir ganhar confiança, sentir que também é dono da bola, que consegue chegar à baliza do Arsenal e que eles sintam que o Sporting pode ameaçar e chegar à vitória. O Sporting tem de estar mentalmente preparado para um jogo com muitas adversidades, mas também tem as suas armas e há algumas chances de poder passar a eliminatória".Depois do empate em Alvalade, as equipas vão disputar, em Londres, a passagem aos quartos de final da Liga Europa.