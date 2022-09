Daniel Carriço: «Se calhar, o plantel deste ano do Sporting não está tão equilibrado como no ano passado»

Produto da formação do Sporting, Daniel Carriço continua a acompanhar de forma atenta o percurso do conjunto leonino. A equipa de Rúben Amorim está a 11 pontos da liderança, num cenário que o defesa-central considera fundamental ser alterado o mais rápido possível.

"É muito precoce para poder-se falar do título, mas é complicado quando começámos a temporada assim. Há que reverter já a situação, mas já são 11 pontos e não é fácil, ainda para mais quando um dos rivais está numa dinâmica positiva. As vitórias trazem confiança e, além disso, o Benfica tem um plantel de enorme qualidade. Não vai ser fácil, mas acredito que o Sporting tem treinador e jogadores para isso", começou por dizer, à margem do World Scouting Congress.

Apesar do mau início de campeonato, o Sporting tem brilhado na Liga dos Campeões, sendo esta uma situação também analisada por Daniel Carriço: "São duas competições diferentes, a Champions exige muito dos jogadores. As pessoas não se dão conta, mas, ao jogar de três em três dias a um nível muito alto, muitas vezes centramo-nos na Champions e os adversários têm uma semana para preparar o jogo. É diferente quando se tem só dois/três dias, os jogadores não estão tão frescos e a intensidade e o foco não são os mesmos. É difícil manter sempre o mesmo nível, mas o Sporting tem um plantel que pode dar resposta. Se calhar, o plantel deste ano não está tão equilibrado como no ano passado, mas ainda assim penso que tem a capacidade para jogar de três em três dias e responder da mesma forma".

Numa altura em que as seleções estão reunidas, Daniel Carriço, que está sem clube desde o final da temporada passada, altura em que deixou o Almeria, não se mostrou surpreendido com o facto de Cristiano Ronaldo querer marcar presença no Euro 2024. "O Cristiano, ao longo da sua carreira, sempre demonstrou a enorme ambição que tem e é um exemplo de longevidade. Estou certo que vai continuar a dar cartas, mesmo que esteja a atravessar um momento em que não esteja a marcar tantos golos. No entanto, ele responde sempre que o tentam 'picar'. No Mundial vai estar e no Europeu, com a sua ambição, também estará certamente", sublinhou Daniel Carriço, que admitiu, por fim, ainda não saber que passo irá dar em termos de futuro, isto numa altura em que está com 34 anos: "Esta foi uma manhã para aprender, ver caras conhecidas e falar de futebol. Neste momento estou numa pausa e ainda não sei bem o que vou fazer, mas é importante estarmos sempre a evoluir e a formarmo-nos. O futebol é a nossa paixão e é difícil desligarmo-nos completamente. Certamente estarei ligado à modalidade".