Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Daniel Ramos e a melhor posição para Morita: «No meio-campo a dois sente-se como peixe na água» Técnico elogia qualidades do médio que se destacou no primeiro jogo dos leões realizado no Algarve





• Foto: Ricardo Nascimento