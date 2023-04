Danilo: «Rúben Amorim não parava de correr, queria sempre ganhar e ficar com a bola»

Danilo alertou esta quarta-feira para a eliminação do Arsenal frente ao Sporting, nos oitavos de final da Liga Europa, e defendeu que a Juventus precisa de apresentar "a sua melhor versão" para afastar o Sporting da competição."O Sporting é muito forte. Só uma equipa muito forte deixa pelo caminho o Arsenal. Sabemos que amanhã [quinta-feira] ainda nada fica decidido, mas temos de apresentar o melhor da nossa equipa para alcançar um bom resultado", disse o jogador de 31 anos.Antigo lateral do FC Porto, entre 2011 e 2015, Danilo cruzou-se em campo com Rúben Amorim, técnico dos leões e na altura médio do Benfica, e considerou que o atual estilo de jogo do Sporting é o "espelho' do seu treinador."Ele não parava de correr. Queria sempre ganhar e ficar com a bola. E, esse tipo de atitude, vê-se neste Sporting. É uma equipa que pressiona muito. É como um espelho do que ele foi como jogador", disse.O Juventus-Sporting está agendado para as 20:00 (21:00 horas locais) e terá arbitragem do turco Halil Umut Meler.