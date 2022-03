Dário Essugo assiste à vitória dos infantis do Sporting

A equipa de infantis do Sporting venceu o Torneio Internacional Ponte de Frielas ao derrotar o Belenenses na final, através da marcação de penáltis, após o jogo ter terminado com um nulo. Nas bancadas há a registar a presença de Dário Essugo, o jovem médio já utilizado por Rúben Amorim, que no final do jogo foi ao balneário congratular os jovens leões pelo triunfo. Resta assinalar que para chegar ao jogo decisivo o Sporting derrotou o Benfica nas meias-finais por 3-0, e que Rafael Fial (melhor marcador) e Guilherme Alves (melhor guarda-redes) foram distinguidos individualmente.