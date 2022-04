Dário Essugo e a aposta com Esgaio: «Não dormi bem. Pensava 'como vou arranjar 200 euros'?»

Convidado no mais recente episódio do programa 'ADN de Leão', Dário Essugo abordou a adaptação à equipa principal do Sporting, recordando um episódio curioso que resultou numa aposta de 200 euros perdida para Ricardo Esgaio. Uma vez que ainda é menor, Essugo necessita de pedir autorização aos pais para utilizar dinheiro e foi mesmo da conta da mãe que surgiu o dinheiro para saldar a dívida da aposta."Quando aconteceu, não dormi bem nesse dia. Pensava 'como vou arranjar 200 euros?'. O dinheiro não cai na minha conta, não são 5 euros. E o Esgaio só dizia 'miúdo, eu quero o meu dinheiro, quero já amanhã'. Eu estava cagado. Já saldei a dívida, mas foi a minha mãe que fez a transferência. Tinha uma multa, mas inventei outra e disse aos meus pais que tinha de pagar 200 euros de multa do clube. A minha mãe deu-me o dinheiro e depois disse a verdade. Com o meu pai tinha mais receio. As apostas que fazemos no ginásio são só de dizer, não de verdade. É só de boca. Mas trouxe os 200 euros. Disseram que eram só apostas de boca. Mas nesses dois dias tive pesadelos, passei mal", começou por assumir o médio de 17 anos, explicando em que consistiu a situação. "A aposta foi: estava no ginásio com o Tabata e o Esgaio e o Esgaio disse 'quanto me dás se acertar no cesto?'. Disse 5 euros e ele 'estás na equipa A, dás só 5...' O Vinagre vira-se e diz 50, o Tabata 'eu dou 100' e eu na emoção foi 200 euros! Ele mete de primeira com o pé e diz 'miúdo, quero o meu dinheiro'. Queriam ver-me a enterrar. Foi uma boa lição. Mas o Esgaio foi amigo depois. A minha mãe enviou-me 200 euros por MB Way e as notas eram todas de 10. Mas o Esgaio não aceitou. Todos sabiam e o Seba a fazer pressão 'miúdo, tens de pagar'", apontou.Ainda a estudar, Essugo revelou ainda que encontra-se a tirar o 11.º ano no curso de Línguas e Humanidades, considerando uma aprendizagem as várias rotinas por que passa na Academia enquanto jogador. "Estou na equipa principal, equipa B e juniores, na Youth League. Estou em três frentes. Na equipa principal, não falo tanto, mas não tenho bazófia nas outras. Sou a mesma pessoa, para mim é tranquilo. Quando vou à equipa principal fico às vezes nervoso, mas já nem tento", frisou.Além disso, Essugo não esqueceu, durante a entrevista no podcast, a pequena discussão com o amigo e companheiro Gonçalo Esteves. "Ele mentiu quando esteve aqui no podcast. Ele não contou a verdade e sabe disso. Tinha combinado com ele para esperar por mim para irmos almoçar, mas ele agarrou no take away e seguiu para casa", disse sobre Esteves, com quem guarda amizade desde os sub-15.