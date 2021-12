Dário Essugo e a estreia na Champions: «É um sentimento agridoce»

Dário Essugo realizou a estreia pelo Sporting na Liga dos Campeões ainda que tenha garantido que não fosse desta forma que gostaria de fazer o primeiro jogo na liga milionária."É um sentimento agridoce porque sempre pensei em estrear-me nesta prova-raínha, mas com uma vitória. Valeu pela aprendizagem. Tenho vindo a trabalhar dia após dia. Sempre sonhei com este momento. Só me resta trabalhar ainda mais. Este momento é diferente pois é a prova milionária. Tenho de continuar a trabalhar mais e mais. [Jogadores do Ajax] já são jogadores batidos, com muita experiência, mas valeu a aprendizagem. Se calhar, daqui uns anos, vou lembrar-me quando me estreei com 16 anos e que era um menino", reiterou em declarações à Sporting TV, aproveitando também para abordar o apuramento inédito da equipa sub-19 na UEFA Youth League."Fico mesmo muito contente pela passagem aos oitavos-de-final da Youth League. Os meus colegas mereceram muito e batalharam muito. Agora, é olhar em frente para os oitavos-de-final e querer sempre mais", sublinhou o jogador de apenas 16 anos.