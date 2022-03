Dário Essugo: «Vivenciar isto com esta idade dá-me capacidade de ver mais à frente»

Dário Essugo estreou-se a titular pelo Sporting com apenas 16 anos e abordou esse facto garantindo que "há muito caminho" pela frente."As oportunidades têm de ser aproveitadas e foi isso que fez, sempre com trabalho e dedicação. Há que continuar, continuar, continuar… Há muito caminho, isto é só mais um passo, momento de aprendizagem e crescimento. Tenho de agradecer aos meus colegas da equipa B e aos técnicos dessa equipa, porque trabalharam comigo durante muito tempo. É o trabalho de todos, da minha família, dos psicólogos e há que continuar, agradecendo a todos os que participaram nisto. Sei o que representa ser titular porque é a vida que escolhi, é o que gosto de fazer. E cada momento em que estou com eles, é um momento de aprendizagem… Sei que um dia vou ser como eles, vou ter a idade deles. Vivenciar isto com esta idade dá-me capacidade de ver mais à frente, no futuro. Sou um privilegiado por viver isto com 16 anos", frisou à Sporting TV."Figo? Responsabilidade? Sim… Foi uma lenda. Recordes são recordes, mas há que continuar a trabalhar com o mesmo foco. O resto vem por acréscimo.""Viemos de uma derrota que não foi fácil de digerir, mas o futebol é isto e demos uma boa resposta. Há que continuar.""Senti o apoio, são incríveis e nunca tinha jogado com eles na bancada. Foi espetacular o apoio deles. Estou muito contente e obrigado!"