Das "boas indicações" de Rodrigo Ribeiro ao "excessivo congelamento" de Daniel Bragança

O Sporting venceu ontem o Gil Vicente por 4-1, num triunfo sem discussão, e que coloca os leões com o apuramento direto para a fase de grupos da Champions garantido. Além disso, mantém aberta a luta pelo título com o FC Porto, que na próxima jornada visita o Benfica. A equipa de Amorim chegou ainda aos 100 golos esta época, além de Pote ter quebrado um jejum de sete jogos seguidos sem faturar. Record falou com alguns ilustres adeptos leoninos sobre o encontro.



João Paiva dos Santos, antigo candidato: "Bonita homenagem no Dia da Mãe. Voltamos a ver a uma equipa com atitude, que não desiste da partida. Foi um jogo à Sporting e penso que esta equipa merecia o bicampeonato. Estamos na Liga dos Campeões, o que é muito importante para o clube."

José Eduardo, antigo jogador: "Triunfo da melhor equipa, taticamente superior. O Gil Vicente deu espaço pelas laterais e aí o Nuno Santos foi crucial. Foi o melhor em campo. Boas indicações do Rodrigo Ribeiro e considero estranho o 'excessivo congelamento' do Daniel Bragança."

Marco Chagas, antigo ciclista: "Depois de uma fase inicial em que o jogo parecia nivelado fruto da boa réplica do Gil Vicente, o Sporting conseguiu tornar o jogo fácil e venceu confortavelmente. Não conseguindo revalidar o título, ficamos em 2º lugar e vamos à Liga dos Campeões."