Das tochas incandescentes à flash: final da Allianz Cup vale quase 25 mil euros em multas ao Sporting

Além do castigo de 3 jogos a Paulinho, a final da Allianz Cup, disputada pelo Sporting no passado sábado, diante do FC Porto, valeu quase 25 mil euros em multas (24.610 €) aos verdes e brancos, como mostra o mapa de castigos esta terça-feira divulgado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).O documento confirma uma punição de 10.200 euros pelas 14 tochas incandescentes que foram atiradas desde a arquibancada do Estádio Municipal de Leiria e que caíram entre o primeiro anel e a pista de tartan. O Sporting paga exatamente o mesmo valor por não ter, apesar de ter sido requirido pelos delegados da Liga, escalado ninguém para a flash interview após o jogo, acumulando mais 3.190€ por deflagração de mais pirotecnia, assim como 1.020€ euros por cânticos com ofensas ao FC Porto.A fechar, nota, também, para o processo disciplinar aberto a Adélio Cândido, adjunto de Rúben Amorim, que é público sem a justificação para o mesmo.