David Monteiro renova com o Sporting

O Sporting anunciou a renovação de contrato com David Monteiro, lateral de 19 anos que se encontrava prestes a terminar a ligação com os verdes e brancos no final da presente temporada. O jovem jogador, que está ao serviço do clube desde os 6 anos, louvou o voto de confiança por parte da direção do emblema de Alvalade."Senti que era o início do meu primeiro sonho e que passava por poder jogar com o meu irmão aqui no Sporting. Não foi possível, mas foi um sentimento incrível e que não esqueço. Mostra o voto de confiança do clube em mim e que me vêm com os mesmos olhos desde o primeiro dia em que aqui cheguei. É sempre a mesma responsabilidade, é especial estar aqui e estarei sempre aqui com a mesma ambição", confessou o lateral de 19 anos, o qual esta época somou 28 partidas divididas por equipa B, formação de sub-23 e juniores.De resto, David Monteiro, que está convocado para a fase final do Europeu sub-19 a realizar em Malta, recordou o trajeto do Sporting na Youth League como um dos pontos mais altos na temporada 2022/23. "Boas memórias? Tenho uma muito recente, que guardo com um carinho muito especial, que foi o nosso percurso na Youth League [Liga dos Campeões de sub-19]. Todos os adeptos sabem que o que vivemos e o que passámos, foi incrível. O futebol é feito de equipa e o crescimento dos meus colegas foi também o meu crescimento e de certeza que também para aquilo que eles são hoje", apontou à Sporting TV o jogador que tem como referência na equipa principal um médio, neste caso Daniel Bragança."É o maior objectivo de todos os jovens que estão aqui na formação e eu, que estou cada vez mais perto, continuo a ter esse sonho maior. Fico muito feliz por fazer parte de muitos treinos daquele lado [equipa principal]. Tenho várias referências, mas aquele que eu olho mais é o Daniel Bragança pela resiliência que teve neste tempo em que esteve lesionado. Fez outra renovação com o Sporting e o voto de confiança que o clube lhe deu foi extraordinário e revejo-me muito nisso. Prometo o que prometi desde o meu primeiro contrato: muito trabalho e aproveitar ao máximo enquanto aqui estiver", destacou.