De Adán a Ugarte: figuras do Sporting destacam "reconhecimento" antes da entrega dos Prémios Stromp

Adán, Ugarte, Mateus Fernandes e Francisco Salgado Zenha foram alguns dos jogadores e dirigentes do Sporting que, à margem da entrega dos Prémios Stromp - cerimónia realiza-se esta sexta-feira, no Hotel Sheraton -, falaram sobre as respetivas distinções, relativas ao ano de 2022, ao 'Jornal Sporting'."Estou muito feliz, receber um galardão com tanta história dentro do Sporting é muito bonito. Quando se chega a um clube tão grande e com tanta história, receber um prémio destes é muito bonito. É graças ao trabalho, ao sacrifício e aos meus companheiros. Quando estou num ambiente tão bom fica mais fácil para mim"."Enquanto jogador da formação e ex-residente da Academia, sempre nos explicaram que era muito importante valorizar o lado humano e isso também conta. Mostra muito do trabalho que a Academia faz connosco, como por exemplo os psicólogos, e é importante para eles saberem que criam bons jovens e bons jogadores"."É um prémio especial porque é dado por pessoas que conhecem bem o clube e que o vivem há muito tempo. É um prémio dado pelos nossos adeptos e acho que, para qualquer jogador, esse reconhecimento é importante. Estou muito feliz por recebê-lo e faço-o com muito orgulho"."Sou sportinguista desde que nasci, sócio há quase 30 anos e receber um prémio do Sporting e, sobretudo, do grupo Stromp, é algo que me deixa muito orgulhoso. Fico satisfeito por, não sendo desportista, ser reconhecido pelo meu trabalho na área financeira e por ter ajudado o clube a alcançar esta estabilidade".