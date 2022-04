Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

De Afife até Manchester: viagem às raízes de Rodrigo Ribeiro Record foi às raízes do príncipe de Viana, o miúdo com a fineza de Cruyff, o recorte de Figo, a postura de Cristiano Ronaldo e a cabeça de um génio do cálculo





• Foto: Fábio Pouço/Movephoto