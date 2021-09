De alvo a... 'carrasco': Sébastien Haller já foi apontado ao Sporting

A estreia do Sporting na Liga dos Campeões, frente ao Ajax, ficou marcada por uma derrota pesada no Estádio José de Alvalade. A figura do encontro foi sem dúvida o avançado francês do Ajax, Sébastien Haller, ao anotar quatro dos cinco golos da equipa. Contudo, se o resultado - uma derrota por 5-1 - foi mau para a equipa verde e branca, 'pior' será dizer que o carrasco dos leões foi em tempos apontado como um dos seus potenciais reforços.





Em 2016, o jornal francês 'L'Équipe' apontava o nome de Sébastian Haller como um dos possíveis reforços para o ataque leonino. À época, o jovem francês tinha apenas 22 anos, atuava pelos holandeses do Utrecht e acabara de realizar um temporada de alto nível, onde apontara 24 golos em todas as competições.O jogador era visto como um possível substituto a Islam Slimani, mas acabou por se juntar aos alemães do Eintracht Frankfurt. Depois de uma passagem pelo West Ham, Haller rumou ao Ajax e foi o maior pesadelo para a defesa do Sporting na noite desta quarta-feira.