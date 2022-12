De brasões a quatro escudos: o que inspirou os vários emblemas do Sporting antes de nova mexida

Inquéritos Qual é o seu símbolo preferido? 1. 1907-1913

Ano novo, vida nova. A expressão é conhecida e poderá ser aplicada em 2023 ao universo leonino. Em consonância com as mudanças protagonizadas a pensar no futuro, o Sporting terá em cima da mesa a hipótese de alterar a imagem da sua marca , com o símbolo a ser um elemento suscetível de uma reconfiguração.Veja as imagens na galeria acima e participe no inquéritoNo ano seguinte à fundação do clube, o emblema número 1 nasceu por ideia dos seus fundadores, e inspirado no brasão de família dos Condes de Pombeiro. Produzido pela Casa dos Anjos, manteve o leão rampante, mas sem o fundo azul. Eis a sigla S.C.P.Hugo Morais Sarmento vem da Alemanha para reforçar a baliza do Sporting e na lapela trazia quatro escudos que nesse caso serviram de inspiração para o emblema seguinte, um leão rampante num escudo de fundo verde e com o nome do Sporting escrito por extenso. Durou...O sucesso das amostras que chegaram da Alemanha levaram, em AG, a algumas propostas para nova mudança, mas esta só chegou em 1945, com o regresso a um formato mais simples e de novo com a sigla S.C.P, com um leão branco e outra vez com fundo verde.Em 1945 aparece o quarto emblema, aquele que mais anos durou, com a sigla em cima do símbolo, com uma forma recortada e escudada. Manteve o fundo verde e o leão... de sempre.Em julho de 2001 eis que surge uma imagem moderna, virada para as mudanças que vinham aí, do estádio novo à Academia. Agora, paira no ar uma nova alteração, nunca em 2022. E terá de ir a uma AG...