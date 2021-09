De Francisco Geraldes a Matheus Nunes: os reencontros na Amoreira

O Estoril-Sporting foi pródigo em vários reencontros, antes e depois do jogo. Antes do apito inicial, Francisco Geraldes, médio formado em Alvalade, cumprimentou os ex-colegas logo à entrada do túnel. Também Daniel Bragança reviu amigos. O jogador que faz parte do plantel de Rúben Amorim esteve emprestado aos canarinhos em 2019/20 e voltou ao António Coimbra da Mota.

Já Matheus Nunes também envergou a camisola do Estoril, na primeira parte de 2018/19, antes de rumar a Alvalade, e trocou impressões com amigos.