De médio-ofensivo à... retirada em São Paulo: conheça o camisola 2 do Sporting

Matheus Reis foi o convidado do mais recente episódio do podcast 'ADN de Leão', onde aproveitou para revelar alguns pormaiores da sua vida, desde as camadas 'de base' ao local onde quer terminar a carreira - em casa. Confira as respostas.





- Até aos 16 anos jogava com a 10. Depois nos juvenis fui para médio-defensivo e quando cheguei aos 17 para os 18, colocaram-me a lateral-esquerdo – fui muito bem. Acabei por me tornar profissional. Eu gosto de marcar, não era um médio que não recuava. Se continuasse como médio-ofensivo, será que tinha subido a profissional? Pois é… E na época passada foi a minha primeira na linha de três.- O treinador [não refere o nome, mas na altura era Sérgio Vieira] ligou-me – e atenção, hoje sou amigo dele – disse para vir, que precisava de um lateral-esquerdo, eu vim, tinha o sonho de vir para a Europa, aceitei, mas cheguei aqui e não foi nada do que conversámos. A estrutura era bem menor. Fiz dois jogos em meia época e a entrar como extremo. Foi o momento em que mais cresci. Não deixei de trabalhar, pela minha honra e pela minha consciência. Acabava o treino e ia para o ginásio. Foi o momento mais crítico. Não jogava… Às vezes a minha esposa ligava para o meu empresário a perguntar porque é que eu não jogava. É bom ter alguém assim ao lado."- Gostava de me retirar lá. É uma cidade gingantesca. Morei lá 10 anos, mas nunca fui nem vi ninguém ser roubado. Mas tens de saber onde andar… Fala-se muito do Rio [de Janeiro], da favela… Já fui lá muitas vezes, com a minha família. Mas sim, não posso dizer que São Paulo seja uma cidade segura. Lá, à noite, não paro nos semáforos. Quero voltar porque onde morava não tem muito roubo… É interior, mais tranquilo, todos conhecem todos.