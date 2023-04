De Schelotto a João Matos: Coates deixa mensagem e recebe apoio para a 2.ª mão com a Juventus

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sebastian Coates (@sebastiancoates16)

Sebastián Coates lamentou, esta sexta-feira através das redes sociais, a derrota do Sporting na 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa, diante da Juventus (0-1) , frisando que a equipa "merecia outro resultado"."Merecíamos outro resultado mas fica tudo em aberto para a segunda mão. Todos juntos!", escreveu o capitão dos leões, numa mensagem que contou com algumas respostas curiosas.Entre elas, destaque para a de Ezequiel Schelotto, que representou os leões entre 2015 e 2017: "Fizeram um grande jogo amigo, mereciam muito mais. Mas falta o jogo em casa e vamos com tudo", escreveu o defesa.Também João Matos, capitão da equipa de futsal do Sporting, aproveitou para motivar o central uruguaio e a restante equipa: "Estamos apenas no intervalo! Quinta-feira é nosso e cá jogamos com mais um. Vamos 'capi'", atirou.Já Ugarte, que falhou a 1.ª mão do embate frente à Juventus por castigo, mostrou-se confiante. "Agora em Alvalade", comentou.A 2.ª mão do embate entre Sporting e Juventus joga-se na próxima quinta-feira, dia 20, pelas 20 horas, no Estádio de Alvalade.