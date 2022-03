De Shambles Square à porta de entrada: as indicações para os adeptos do Sporting que viajam até Manchester

O Sporting vai contar com cerca de 1.700 apoiantes em Manchester e o clube leonino já divulgou um conjunto de medidas e avisos para ajudar os seus adeptos em mais uma deslocação europeia. O ponto de encontro será Shambles Square até às 17h30, pois este será o horário limite para a caminhada até ao City of Manchester Stadium onde os portões abrirão às 18h00. Se decidirem deslocar-se ao local da concentração de elétrico, os sportinguistas deverão sair na estação de St. Peters Square pois não vai existir transporte exclusivo para os leões.Já no recinto desportivo, os adeptos deverão entrar pela porta 7 (entradas L1, L2 e L3) e não existirá qualquer controlo à Covid-19. Os pagamentos serão feitos exclusivamente através de cartões de crédito, e malas, mochilas ou sacos com tamanho superior a A4 não serão admitidas. Resta assinalar que será permitida a entrada de bandeiras desde que certificadas contra incêndios e não superem as dimensões 2mX1m, assim como tambores que possam ser revistados.