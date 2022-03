De Slimani e Edwards a TT e Jovane: Sporting revela detalhes das entradas e saídas no mercado de inverno

O Sporting comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) os detalhes dos negócios efetuados no mercado de inverno, com destaque para as contratações de Edwards e Slimani e os empréstimos de Tiago Tomás ou Jovane.Começando pelas entradas, e comoadiantou em tempo oportuno, Edwards custou 7,5 milhões de euros, além de um bónus que pode ir até 500 mil euros, por 100 por cento do passe. Os leões pagaram, ainda, comissão de manutenção de 115 mil euros. O inglês assinou contrato até 2026 e ficou com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Por sua vez, o V. Guimarães garantiu 50% de uma futura venda, além de ter garantido Bruno Gaspar em definitivo e Geny Catamo por empréstimo, com direito de preferência em futura cedência.Quanto a Slimani, o regresso a Alvalade, a custo zero, implicou uma comissão de 250 mil euros. O argelino, ex-Lyon, assinou até 2023 - com opção por mais uma época - e ficou com cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.No capítulo das saídas, o empréstimo de Tiago Tomás ao Estugarda rendeu 500 mil euros aos cofres, a despeito de uma comissão com a Proeleven, cujo valor não foi divulgado. A cedência é válida até 2023, mas os leões asseguraram o direito, se assim o entenderem, de interrompê-la em junho deste ano. O Estugarda ficou com opção de compra, sem que o valor tenha sido especificado, mas sabe o nosso jornal que ronda os 14 milhões de euros.Já Jovane rumou, igualmente por empréstimo, à Lazio, num negócio com bónus até 300 mil euros. Os italianos reservaram opção de compra, de novo não especificada, queapurou cifrar-se nos 8 milhões de euros.Os empréstimos de Marco Túlio (CSA), Carlos Jatobá (Santo André), Alexandre Mendes (Almeria) e Luiz Phellype (OFI Creta, com taxa de 45 mil euros) também constam na lista. Quanto às saídas em definitivo, são mencionados os negócios por João Goulart (Mafra), Bernardo Sousa (Chaves) e Duarte Carvalho e Tiago Santos (Estoril) - o Sporting garantiu o direito de preferência por todos e a possibilidade de recompra por este último.