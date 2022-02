Debate para as eleições do Sporting confirmado para quarta-feira

O Sporting anunciou hoje, através do site oficial, que o debate entre candidatos às eleições do clube acontecerá na quarta-feira, às 21h30, na Sporting TV.Os candidatos Frederico Varandas (Lista A), Ricardo Oliveira (Lista B) e Nuno Sousa (Lista C) irão debater ideias no Museu Sporting.Refira-se que o sufrágio dos leões está agendado para 5 de março.