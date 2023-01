Delegado repreendido por não detalhar com precisão factos ocorridos no Sporting-Gil Vicente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O delegado Marco Paulo de Morais Rosado Henriques foi repreendido pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por não ter detalhado com precisão os factos ocorridos no duelo entre Sporting e Gil Vicente, da Liga Bwin, disputado a 30 de setembro. O mapa de castigos não revela ao certo quais terão sido os factos que levaram a esta repreensão.Recorde-se que deste jogo resultou uma multa a Hugo Viana em 1.275 euros por "inobservância de outros deveres", em resultado do processo que foi aberto, por comonoticiou ter sido acusado de ter acedido indevidamente à zona restrita ao 4.º árbitro, Ricardo Baixinho, junto ao relvado.