«Demos um pontapé na crise»: as reações à vitória do Sporting sobre o E. Frankfurt

ouviu conhecidos adeptos dos leões sobre a vitória do Sporting frente ao E. Frankfurt (0-3) , em jogo da 1.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões."A estratégia perfeita de Rúben Amorim deu-nos a vitória na Alemanha. Nos primeiros 45 minutos tivemos alguns erros que podiam ter custado caro. A 2ª parte foi perfeita e esperámos o momento certo para atacar. Parabéns ao coletivo""O Sporting ganhou a uma equipa que conquistou a Liga Europa no ano passado, o que mostra que o E. Frankfurt não é uma equipa qualquer. Foi um jogo de sonho e demos um pontapé na crise. Deixo um agradecimento aos jogadores e ao Rúben Amorim.""A primeira parte foi dividida com sinal mais dos alemães. Depois, a equipa teve personalidade e impôs-se na partida. É uma vitória espetacular dos jogadores e do Rúben Amorim, que mexeu muito bem na equipa. Este é o Sporting que queremos."